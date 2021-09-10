Под окнами недостроенного «дома смерти» в Уфе обнаружили мертвую школьницу

фото: Валерий Шахов, Ксения Калинина // bashinform.ru

В центре Уфы под окнами недостроенного «дома смерти» на Кирова, 43/2 обнаружили тело школьницы. Девочка погибла вечером 8 сентября. Об этом со ссылкой на свидетелей инцидента сообщает «Башинформ»

По словам очевидцев, трагедия случилась на глазах у детей – окна заброшенной высотки выходят на игровую площадку и хоккейную коробку. Свидетель инцидента отметил, что школьница находилась в недостроенном доме одна. На месте происшествия работали полицейские, спасатели и сотрудники прокуратуры. Известно, что погибшей девочке на вид 12-14 лет, у нее была короткая стрижка, на ней были белые кроссовки, а также кофта и брюки темного цвета. В Следственном комитете отказались давать комментарий по данному происшествию.

Напомним, заброшенный недострой на Кирова, 43/2 прозвали «домом смерти» после того как в 2018 году там было обнаружено тело пропавшей студентки БГМУ Гузель Газетдиновой. Через несколько месяцев после этого с пятого этажа упала прогулявшаяся по зданию девятиклассница. Место имеет популярность у подростков. Они часто залазят на крышу и балконы. По словам одного из местных жителей, по разным причинам на территории дома погибли 11 человек.