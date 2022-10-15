Уфимцы требуют разобраться с «Домом смерти», возле которого вчера обнаружили труп 14-летней девочки

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером, 14 октября, Уфу потрясло трагичное известие. В родительских школьных чатах начала распространяться информация о зверском убийстве 14-летней девочки возле недостроенного здания на улице Кирова, котором многим известен как «Дом смерти».

– Сегодня примерно час назад произошло убийство. Парень 18 лет изнасиловал и скинул с крыши девочку, – написала в одном из ватсап-чатов взволнованная горожанка.

Как рассказала «КП-Уфа» пресс-служба регионального МВД, погибшая является учащейся 8 класса. Правоохранители не подтвердили версию об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней.

– По предварительным данным, девочка упала с крыши недостроенного дома, – заявили сотрудники ведомства.

Как также сообщили в МВД, материалы по факту произошедшего переданы в местное подразделение Следственного комитета. Специалисты в настоящее устанавливают все обстоятельства случившегося.

«ДОСТРОИТЬ ИЛИ СНЕСТИ!»

В одном из родительских жительница Уфы рассказала «Дом смерти» уже давно является причиной для беспокойства родителей многих школьников.

– Его уже несколько раз заколачивали, но все безрезультатно – детей туда тянет, были самоубийства. Сколько уже жалоб было. Забор поставят, все заколотят, а потом дети ломают, отрывают и вновь туда лезут, – написала женщина.

Напомним, заброшенный недострой «Дом смерти» приобрел дурную славу после того как там в 2018 году было обнаружено тело пропавшей студентки БГМУ. Через несколько месяцев после этого с пятого этажа упала прогулявшаяся по зданию девятиклассница. В сентябре прошлого года около здания произошел еще один смертельный случай – погибла школьница.

В связи с случившейся вчера трагедией обеспокоенные родители принялись писать обращения главе Башкирии Радию Хабирову.

– Сколько такие объекты будут угрожать жизни и безопасности детей! Может, их уже завершить или снести! Жизни детей бесценны! – написала женщина на личной странице руководителя республики в социальных сетях.

Другая возмущенная уфимка заявила в своем обращении, яро возмутилась произошедшим. По ее мнению, чиновники попросту бездействуют.

– Столько детей уже погибло! Пора уже что-то делать! Рядом две школы, детские сады! У меня дети там учатся. Как люди должны рядом ходить? Это позор нашего города! Требую принять меры! – гневно написала жительница башкирской столицы.

ВСЕ-ТАКИ ДОСТРОЯТ?

В мае глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки квартала между улицами Цюрупы, Достоевского, Пархоменко и Кирова, где как раз и находится «Дом смерти». Согласно распоряжению мэра, это здание все-таки будет достроено.

– Объект незавершенного строительства – 10-этажный многоквартирный жилой дом – проектом предлагается завершить, благоустроить прилегающую территорию, разместить нормативные по ширине проезды, необходимые площадки благоустройства. Во встроено-пристроенных помещениях объекта проектом предлагается размещение спортивных и гимнастических залов, – говорится в документе.

Кроме того, в распоряжении указано, что основной целью разработки проекта планировки стали планы по реконструкции здания детского сада №170, чтобы увеличить его вместимость с 270 до 340 мест. Это будет сделано за счет строительства нового трехэтажного здания. Также в восточной части квартала предусмотрена организация двухуровневого паркинга на 120 машиномест. Еще проект предлагает благоустроить территории существующих жилых домов, в которых в настоящее время проживает почти три тысячи человек.