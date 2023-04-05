Названа причина смертельного пожара в придорожном кафе в Уфе

Фото: МЧС Башкирии

Названа причина смертельного пожара в придорожном кафе на улице Ахметова в Уфе. Пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии поделилась результатами расследования несчастного случая.

Возгорание в кафе в микрорайоне Затон произошло ранним утром 9 февраля. В здании общепита взорвался баллон газа объемом 50 литров. Всего ожоги получили пять человек: 22-летний пекарь, 27-летний повар, 27-летний племянник предпринимателя, который в тот день открыл заведение, а также два кухонных работника (мужчина 55 лет и 20-летняя девушка). Все они были доставлены в ожоговый центр. Утром 10 февраля стало известно, что один из пострадавших, молодой повар, скончался в больнице. Его госпитализировали с ожогами 90% поверхности тела.

Как выяснилось в ходе расследования, в подвале кафе была газовая горелка, которую использовал только поваром для приготовления пищи в казане. Газовые же баллоны, купленные в строительном гипермаркете, хранились под лестницей. Их обслуживание не проводилось, а в последний раз их заправляли за два дня до пожара на газовой заправке. Шланги, которые заменял повар, и редуктор на газовое оборудование тоже были куплены в гипермаркете.

– В то утро через полчаса после открытия кафе предприниматель получил сообщение от повара о том, что на газовом баллоне сломан редуктор (купленный шесть дней назад). Прочитал он его уже на месте происшествия – через 14 минут ему позвонили по поводу взрыва и пожара, – рассказала пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Специалисты установили, что причиной трагедии стали нарушение технологического процесса, которое выразилось в необеспечении безопасной эксплуатации газобаллонной системы, а также непроведение обучения персонала технике безопасности. Материалы расследования были переданы в следственные органы.