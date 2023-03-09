В Уфе назначили три года колонии Дарье Сорокиной, сбившей насмерть мать с ребенком

фото: Дарья Сорокина // соцсети

Кировский районный суд Уфы 9 марта приговорил Дарью Сорокину, сбившую насмерть мать с ребенком, к трем годам колонии-поселения. Исполнение наказания будет отсрочили до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, сейчас ему нет и одного года. Об этом сообщили башкирская прокуратура и Объединенная пресс-служба судов республики.

– Мера пресечения в отношении Сорокиной в виде домашнего ареста отменена, – передали в инстанции. – В срок отбытия [заключение] зачтено время нахождения ее под домашним арестом в период с 27 июля 2022 года по 9 марта 2023 года […] из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Напомним, резонансное ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры днем 27 июля 2022 года. 28-летняя Сорокина на Nissan Juke задавила 39-летнюю женщину и ее 4-летнего сына, когда они переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Позже выяснилось, что водитель отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза.

Фото с места происшествия Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом. В октябре Кировский райсуд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон, однако прокуратура с таким решением не согласилась и оспорила его в Верховном суде Башкирии. Он отменил постановление о прекращении дела и направил его на новое рассмотрение. Его итогом как раз и стало сегодняшнее заседание.