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НовостиОбщество13 января 2023 5:42

В Уфе из-за церемонии прощания с Рахимовым перекрыли улицу Кирова

Движение на ней будет ограничено до 14:30
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: 2гис

фото: 2гис

В Уфе 13 января из-за церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым перекрыли еще одну улицу – Кирова: проезд на участке между Цюрупы и Мустая Карима ограничен до 14:30. Об этом сообщила мэрия.

Напомним, сейчас из-за траурной церемонии в башкирской столице, помимо Кирова, частично перекрыты пять улиц: Ленина, Пушкина, Разина, Бакунина и Алтайская.

Напомним, Муртаза Рахимов, возглавлявший республику в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. Его похоронят на мусульманском кладбище. В отдельном материале мы рассказали, чем Рахимов запомнился жителям Башкирии.