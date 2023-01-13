В Уфе из-за церемонии прощания с Рахимовым перекрыли улицу Кирова

фото: 2гис

В Уфе 13 января из-за церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым перекрыли еще одну улицу – Кирова: проезд на участке между Цюрупы и Мустая Карима ограничен до 14:30. Об этом сообщила мэрия.

Напомним, сейчас из-за траурной церемонии в башкирской столице, помимо Кирова, частично перекрыты пять улиц: Ленина, Пушкина, Разина, Бакунина и Алтайская.

Напомним, Муртаза Рахимов, возглавлявший республику в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. Его похоронят на мусульманском кладбище. В отдельном материале мы рассказали, чем Рахимов запомнился жителям Башкирии.