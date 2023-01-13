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НовостиОбщество13 января 2023 4:20

В Уфе началась церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Она проходит в государственном концертном зале
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прощание с Рахимовым проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан».

Прощание с Рахимовым проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан».

Фото: Павел КРАЙНОВ

Сегодня, 13 января, в 9:00 в Уфе началась церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Она проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан».

У ГКЗ дежурит полиция

У ГКЗ дежурит полиция

Фото: Павел КРАЙНОВ

Из-за похорон Рахимва в городе перекрыли пять улиц. У ГКЗ сейчас дежурят десятки полицейских. На здании учреждения вывесили портрет экс-руководителя республики с его цитатой – «Башкортостан – моя судьба». Жители приносят похоронные венки и цветы для Муртазы Губайдулловича.

Муртаза Рахимов, возглавлявший Башкирию в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. В отдельном материале мы рассказали, чем Рахимов запомнился жителям республики.