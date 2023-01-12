Из-за церемонии прощания с Рахимовым 13 января в Уфе перекроют пять улиц

Муртаза Рахимов, возглавлявший республику в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января

Из-за церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым в пятницу, 13 января, в Уфе перекроют пять улиц. Об этом предупредила городская администрация.

С 8:30 до 14:30 проезд машин будет ограничен по улицам:

– Ленина (на участке от Кирова до Пушкина);

– Пушкина (от Советской до Степана Разина);

– Степана Разина (от Пушкина до Малой Бакунина);

– Малой Бакунина (Степана Разина до Алтайской);

– Альтайской (от Татарской до Пятигорской).

фото: ufacity.info

В период действия ограничений изменится схема маршрутов общественного транспорта.

Напомним, Муртаза Рахимов, возглавлявший республику в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. Церемония прощания с ним начнется в Государственном концертном зале «Башортостан». Его похоронят на мусульманском кладбище. В отдельном материале мы рассказали, чем Рахимов запомнился жителям Башкирии.