Чем запомнился ушедший из жизни первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался в возрасте 88 лет

Поздно вечером 11 января 2023 года стало известно о том, что скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов.

В последние несколько лет он сильно болел и на публике не появлялся. Соболезнования по случаю его кончины уже выразил глава республики Радий Хабиров и многие политические деятели региона. Церемония прощания с покойным первым президентом Башкирии пройдет в пятницу, 13 января.

«Комсомолка» вспоминает, чем жителям республики запомнился Муртаза Рахимов, бессменно возглавлявший регион 20 лет.

ПУТЬ В ПОЛИТИКУ

Родился будущий первый президент Башкирии в деревне Таваканово Кугарчинского района БАССР в 1934 году. До прихода в политику он построил довольно успешную карьеру на производстве. В далеком 1956 году Муртаза Губайдуллович окончил Уфимский нефтяной техникум и устроился на нефтеперерабатывающий завод «Уфанефтехим». Там он прошел путь от простого оператора до директора завода.

Без отрыва от работы на производстве Муртаза Рахимов окончил Уфимский нефтяной институт, а в 1974 году вступил в ряды КПСС. Партийная деятельность послужила платформой для развития политической карьеры. В разные годы он избирался в уфимский Горсовет, был депутатом сначала на уровне республики, а затем стал народным депутатом СССР. В 1990 году его избрали на пост председателя Верховного Совета БАССР. В те времена эта должность фактически равнялась руководителю региона.

Ответственный пост Рахимов занял 7 апреля 1990 года и почти сразу оказался втянут в политическую борьбу. Первым испытанием для председателя Верховного Совета БАССР тало принятие декларации о государственном суверенитете республики. После долгих дискуссий и обсуждений этот документ был принят 11 октября 1990-го. В наши дни мы празднуем это событие как День республики.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ПОЛИТИК РАХИМОВ

В эпоху политической нестабильности и различных «ельцинских» реформ в Башкирии практически безраздельной властью обладал избранный на пост президента республики в 1993 году Муртаза Рахимов. В 1998 году его переизбрали на этот пост, а в 1999 году он, уже будучи политиком федерального масштаба, стал одним из учредителей и сопредседателем политической партии «Отечество – Вся Россия». Чуть позже эта партия вместе с двумя другими федеральными политическими объединениями стала основой для «Единой России».

На эпоху его правления приходятся самые знаковые события в истории России – развал Советского Союза, конституционная реформа, становление рыночной экономики, кризисы и потрясения. Многие жители Башкирии вспоминают, что именно благодаря железной воле и авторитету Муртазы Губайдулловича удалось избежать негативных последствий становления рыночной экономики. Уже после его отставки сельские жители благодарили первого президента за сохранение колхозов и поддержку сельского хозяйства в целом, а заводчане за вклад в сохранение промышленности.

Нынешний глава Башкирии Радий Хабиров начинал карьеру в политике в качестве руководителя администрации Муртазы Рахимова

Из самых крупных проектов, которые запустили в эпоху первого президента Башкирии следует отметить запуск Юмагузинской ГЭС, масштабную реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе и начало строительства тоннеля Восточного выезда, запуск скоростной магистрали – проспекта Салавата Юлаева. По личной инициативе Муртазы Рахимова в Уфе началось строительство мечети «Ар-Рахим». По задумке архитекторов она должна была стать самой большой в Европе.

Во времена Муртазы Рахимова произошла приватизация крупнейших нефтяных и нефтеперерабатывающих предприятий, а также многих других прибыльных заводов и фабрик. Эти события вызывали недовольство жителей республики и послужили поводом для критики президента Башкирии.

ЧЕМ ЗАВЕРШИЛАСЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА

В 2003 году в Башкирии прошли новые выборы президента, где Рахимов не без труда одержал победу. Спустя три года прошла политическая реформа, отменявшая прямые выборы руководителя региона и по представлению президента России его кандидатуру внесли в Курултай для наделения полномочиями президента на новый пятилетний срок. Летом 2010 года Рахимов добровольно и досрочно ушел в отставку.

После ухода из политики Муртаза Рахимов занимался благотворительностью через созданный им же фонд «Урал». На публике с момента отставки он появлялся редко и практически не общался с прессой.

В последние годы жизни Рахимов жил в Уфе, в частном доме на улице Менделеева.