Фото: Рустем АХУНОВ

Жители Башкирии высказались о кончине Муртазы Рахимова. Теплые слова о покойном граждане публикуют в социальных сетях под постом главы республики Радия Хабирова, посвященному смерти первого президента региона.

– Жил в своей республике, работал ради нее. Уйдя на пенсию, не перебрался, не сбежал в райские московские коттеджи. В последний путь отправился здесь же, на своей земле. Глубочайшее уважение, – написала Альмира Ф.

– Всеми любимый Бабай, который был за народ. В то время Башкирия шла в ногу с Татарстаном, много строилось и открывалось, – вспоминает годы работы Рахимова Дмитрий А.

– При Муртазе Губайдулловиче первыми в России появились понятия «Школьный автобус»" и «Компьютерный класс». Имеем – не ценим, потеряем – скорбим! – считает Евгений Т.

– Ушел наш президент. Светлая память. Необходимо в республике закончить все дела, начатые им. Всем работать во благо Башкирии и народа – без пиара, показух и пафоса, – заявил Ильнур Я.

– Помню, до Нового года оставалось три дня. Была работа в Баймаке, которую кровь из носа надо было сделать за эти три дня. Было морозно и ветрено. Позвонили Рахимову через приемную, чтобы обеспечили всем необходимым на площадке. Власти города день и ночь были с нами, и работу мы завершили в срок. Муртаза Губайдуллович лично курировал этот объект! – поделился воспоминаниями Геннадий Р.

Напомним, Муртаза Рахимов возглавлял Башкирию в качестве президента на протяжении 17 лет – с 1993 по 2010 год. Он скончался поздним вечером 11 января. Церемония прощания с ним состоится в пятницу, 13 января. Его похоронят на мусульманском кладбище. В отдельном материале «Комсомолка» рассказала, чем Рахимов запомнился жителям республики.