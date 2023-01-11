Названа дата прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым состоится в пятницу, 13 января Фото: Рустем АХУНОВ

Церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым состоится в пятницу, 13 января. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе главы республики.

Руководитель региона Радий Хабиров тем временем поручил создать организационный комитет по проведению похорон Рахимова. Его заседание состоится 12 января. По итогам собрания будет определено место церемонии прощания с первым президентом Башкирии.

Напомним, Муртаза Рахимов возглавлял республику 17 лет – с 1993 по 2010 год. О его смерти стало известно поздним вечером 11 января. Ему было 88 лет.