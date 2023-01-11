Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 19:27

Хабиров высказался о смерти первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Экс-руководитель региона скончался на 89-м году жизни
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Радий Хабиров и Муртаза Рахимов

Радий Хабиров и Муртаза Рахимов

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о смерти первого президента республики Муртазы Рахимова. Руководитель региона опубликовал пост в своих соцсетях ночью 12 января.

– Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович, – написал чиновник.

Напомним, о смерти 88-летнего Рахимова стало известно поздним вечером 11 января. В конце декабря 2022 года в интервью с журналистами Хабиров рассказывал, что время от времени видится со своим предшественником. Тогда же руководитель региона отметил, что Рахимов «немного побаливает»