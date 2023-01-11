Хабиров высказался о смерти первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Радий Хабиров и Муртаза Рахимов

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о смерти первого президента республики Муртазы Рахимова. Руководитель региона опубликовал пост в своих соцсетях ночью 12 января.

– Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович, – написал чиновник.

Напомним, о смерти 88-летнего Рахимова стало известно поздним вечером 11 января. В конце декабря 2022 года в интервью с журналистами Хабиров рассказывал, что время от времени видится со своим предшественником. Тогда же руководитель региона отметил, что Рахимов «немного побаливает»