В Уфе просят назвать одну из улиц в честь умершего Муртазы Рахимова

В Уфе просят назвать одну из улиц в честь скончавшегося Муртазы Рахимова. Обращения об этом горожане публикуют в социальных сетях под постом главы Башкирии Радия Хабирова, посвященному смерти первого президента республики.

– Просим рассмотреть возможность увековечить память этого великого и дорого каждому жителю республики человека, назвав в его честь улицу Тукаева и установив памятник перед домом республики, – обратился Василий Ч.

– Не улицу, а проспект его именем должен называться, – выступил со встречным предложением Ильнур Я.

– Муртаза Губайдуллович всегда был на стороне простого народа. Много хорошего сделал. Не боялся и не прятался от общения с людьми. Я согласна с теми, кто предлагает назвать улицу его именем, – написала Юлия Х.

– Требуем назвать улицу в столице в честь президента Башкирии, который жизнь посвятил служению своему народу! Светлая память, наш земляк, – заявила Юлия Г.

Напомним, Муртаза Рахимов возглавлял Башкирию в качестве президента на протяжении 17 лет – с 1993 по 2010 год. Он скончался поздним вечером 11 января. Церемония прощания с ним состоится в пятницу, 13 января. Его похоронят на мусульманском кладбище. В отдельном материале «Комсомолка» рассказала, чем Рахимов запомнился жителям республики.