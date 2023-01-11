В Уфе обнаружили останки 4 погибшего в пожаре по улице Сазонова

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня утром, 11 января, в Уфе обнаружили останки четвертого погибшего в пожаре по улице Сазонова, 30а. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают разбор обломков здания уже четвертый день. Личность четвертого погибшего в настоящее время устанавливается.

Напомним, бревенчатый трехэтажный дом с 15 квартирами загорелся поздним вечером 8 января. Всего из здания было эвакуировано 19 жильцов, среди которых была 75-летняя пенсионерка. Она получила травму, когда выходила из горящего дома, и была госпитализирована. Спасавшиеся граждане получили временное жилье. Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о причинении смерти причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, возгорание возникло из-за неисправности электропроводки.