При пожаре в жилом 3-этажном доме в Уфе погибли два человека

фото: МЧС РБ

При пожаре в жилом 3-этажном доме на 15 квартир в Уфе погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар произошел около десяти часов вечера 8 января в 1-подъездном доме по улице Сазонова, 30а. Судя по кадрам с места происшествия, возгорание случилось на третьем этаже.

фото: МЧС РБ

От МЧС в тушении пожара было задействовано 34 человека и 11 единиц техники. К 1:20 9 января спасатели объявили о ликвидации открытого горения. Тогда о погибших еще не было известно – пострадала 74-летняя местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью с болью в спине.

– Со слов пострадавшей травму получила при самостоятельной эвакуации. Бригадой скорой медицинской помощи для осмотра доставлена в БСМП №22, – передали в МЧС.

фото: МЧС РБ

В ходе разбора места пожара ранним утром 9 января сотрудники экстренного ведомства обнаружили фрагменты тел двух погибших жильцов. Их личности пока неизвестны.

На место происшествия выезжал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он рассказал, что в загоревшемся доме проживало десять человек. Им предоставят кров в пунктах временного размещения.

Установлением обстоятельств пожара занимается прокуратура и следственно-оперативная группа.