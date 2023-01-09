СК возбудил уголовное дело из-за пожара в жилом доме в Уфе, где погибли два человека

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в жилом доме по улице Сазонова в Уфе, где в ночь на 9 января погибли два человека. Предварительной причиной инцидента стала неисправность электропроводки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз. По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неисправность электропроводки, – передали в СК РБ.

Напомним, бревенчатый дом на три этажа (включая цокольный) и 15-ю квартирами загорелся поздним вечером 8 января. В ходе тушения спасатели обнаружили фрагменты тел двух человек. Всего из здания было эвакуировано 19 жильцов, среди которых была 75-летняя пенсионерка. Она получила телесные повреждения, когда выходила из горящего дома, и была госпитализирована.