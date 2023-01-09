Что известно о ночном пожаре в Уфе: двухэтажка сгорела дотла, погибли три человека

Деревянный двухэтажный дом сгорел почти полностью. Фото: Рамзия Адигамова

В ночь на 9 января в Уфе на улице Сазонова дотла сгорел дом №30а. При разборе завалов обнаружили тела троих человек.

В ночь на понедельник, 9 января 2023 года в Уфе в деревянном бараке на улице Сазонова вспыхнул пожар. На место незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны, спасатели МЧС и другие экстренные службы. По прибытии на место выяснилось, что открытым пламенем горит двухэтажный дом с подвалом.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии, всего в здании расположены 15 квартир. В тушении ночного пожара от экстренного ведомства были задействованы 34 человека личного состава и 11 единиц техники. При первых признаках возникновения пожара из дома эвакуировались 19 человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Еще поздней ночью сообщалось, что за помощью к медикам обратилась 74-летняя пенсионерка, которая получила травму спины, когда в спешке покидала горящий дом. Женщину доставили в 22-ю городскую больницу для осмотра. К сожалению, рано утром стало известно, что при разборе сгоревшего дома были обнаружены фрагменты тел двоих человек. Днем 9 января стало известно еще об одной жертве пожара. Их личности на данный момент не установлены, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Поздно ночью на место пожара прибыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В своих соцсетях он подчеркнул, что городские власти планируют разместить всех жильцов сгоревшего дома в пункте временного содержания.

По предварительной причине, пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. Фото: пресс-служба СУ СК по РБ

- У нас неприятное ЧП произошло, на Сазонова 30а, 15-квартирный жилой дом, произошло возгорание. В настоящий момент 25 человек у нас находятся на улице. Мы планируем предложить им места временного размещения. Следственный комитет, прокуратура – все находятся здесь, на рабочих местах. Будем разбираться, что произошло, - заявил Мавлиев.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА

Еще ночью на место ЧП прибыл прокурор Уфы Сергей Воронов, который заявил, что ведомство взяло на контроль проведение доследственной проверки по факту пожара.

- Кроме того, прокуратурой города контролируется размещение эвакуированных жителей в чрезвычайном маневренном фонде, - подчеркнул Сергей Воронов.

А утром, 9 января, в Следкоме по Башкирии сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Была озвучена и предварительная причина ночного ЧП.

- На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз. По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неисправность электропроводки, - сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.