В Уфе жители сгоревшего дома по улице Сазонова получили временное жилье

Фото: Рамзия Адигамова

В Уфе шесть жителей сгоревшего дома по улице Сазонова, 30а получили временное жилье. Об этом рассказала пресс-служба уфимского Управления гражданской защиты.

В настоящее время граждане находятся в Центре размещения пострадавших, до этого момента они были у родственников и друзей. В течение недели они планируют заселяться. Известно, что еще семь уфимцев планируют заселиться в ЦРП.

Напомним, бревенчатый трехэтажный дом с 15 квартирами загорелся поздним вечером 8 января. В ходе тушения спасатели и разбора завалов обнаружили фрагменты тел трех человек. Всего из здания было эвакуировано 19 жильцов, среди которых была 75-летняя пенсионерка. Она получила травму, когда выходила из горящего дома, и была госпитализирована. Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о причинении смерти причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, возгорание возникло из-за неисправности электропроводки.