Число погибших при пожаре в жилом доме по улице Сазонова в Уфе увеличилось до трех

фото: МЧС РБ

Число погибших в жилом доме по улице Сазонова, 30а в Уфе, где в ночь на 9 января произошел пожар, увеличилось до трех человек. Об этом сообщило региональное МЧС.

– По состоянию на 14:00 в ходе разбора места пожара, произошедшего в Уфе по улице Егора Сазонова, к сожалению, обнаружено тело третьего погибших. Разбор конструкций продолжается, – передали в ведомстве.

Напомним, бревенчатый дом на три этажа (включая цокольный) и 15-ю квартирами загорелся поздним вечером 8 января. В ходе тушения спасатели обнаружили фрагменты тел двух человек. Всего из здания было эвакуировано 19 жильцов, среди которых была 75-летняя пенсионерка. Она получила травму, когда выходила из горящего дома, и была госпитализирована. Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело о причинении смерти причинении смерти по неосторожности. По их предварительной версии, возгорание возникло из-за неисправности электропроводки.