Греков, ты где? Машины пожарной и скорой помощи застревают прямо в спальном районе

Машины намертво застряли в снегу // скриншот видео

Вечером 5 февраля в Уфе машины пожарной и скорой помощи застряли в снежной каше, когда возвращались с вызова. Инцидент произошел на улице Большой Шелководной – на участке между домами №34 и №40, недалеко от пересечения с проспектом Салавата Юлаева. Об этом «КП-Уфа» сообщила местная жительница Анна.

– Как рассказали пожарные, они увидели дым на соседней улице. Решили спуститься вниз [по улице] и узнать, не пожар ли, заодно и «скорую» вызвали. Оказалось, там соседи просто жгли какую-то резину. Пожарные с медиками поехали обратно наверх и застряли. – рассказала женщина, которая заметила застрявшие машины и сняла их на видео, когда гуляла с ребенком.

Анна отметила, что на указанном участке «всегда такая беда со снегом». По словам уфимки, «пару раз за день» там проезжает техника, но не трактор, а снегоуборщик с щеткой, который не особо решает проблему. «Когда мы звоним и спрашиваем, а где трактор? Нам говорят, что он у нас уже проехал, но на деле это просто машина с щеткой», – сказала Анна.

В пресс-службе МЧС «КП-Уфа» передали, что в снежной каше застряла одна машина пожарной из двух: «Первый «Урал» прошел удачно, а вторая – менее проходимая – села в снегу. Сначала тросом вытащили ее, а потом и «скорой» тоже помогли. Там было относительно чищено, но не рассчитано на такую крупную технику».

Напомним, ранее мэр Уфы Сергей Греков устроил разнос чиновникам за плохую уборку снега и пообещали спросить с них «по всей строгости».