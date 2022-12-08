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В Башкирии на новогодние праздники 4 дня подряд будет ограничена продажа алкоголя.

В Минторге республики специально для «КП-Уфа» пояснили, в какие дни и в какое время будет действовать запрет на продажу алкоголя в Башкирии на Новый год 2023. На территории региона будет действовать запрет на продажу в магазинах 3,4 и 5 января с 17:00 и до 10 часов утра. То есть 3 января, например, купить спиртное можно будет с 10 утра и до 17:00. 6 января также вводится запрет на продажу алкоголя после 17:00.

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В БАШКИРИИ НА НОВЫЙ ГОД 2023

Таким образом, ограничения вводятся на 4 дня и только на торговлю в магазинах. В барах и ресторанах по-прежнему можно будет заказать спиртные напитки.

Ранее в Башкирии по инициативе главы региона приняли закон, ограничивающий продажу спиртного в новогодние каникулы, на День молодежи, Последний звонок в школах, 1 сентября и во время проведения сабантуев. Ограничительные меры несколько раз менялись, но данный момент власти остановились на этом варианте.