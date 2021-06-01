Запрет на продажу алкоголя на сабантуях в Башкирии 2021: полный график по районам

В дни проведения сабантуев жители Башкирии не смогут купить алкоголь в своих районах Фото: Иван ВИСЛОВ

В Башкирии введут запрет на продажу алкоголя на сабантуях в 2021 году – объясняем, в какие дни будет нельзя купить спиртные напитки.

Напомним, что на прошлой неделе Радий Хабиров неожиданно разрешил проводить на территории Башкирии сабантуи (с соблюдением необходимых эпидемиологических требований, разумеется). Ранее несколько глав районов уже успели предупредить местных жителей об отмене любимых всеми сельчанами праздников.

Как в 2019 году (в прошлом сабантуи отменила из-за ковида – Ред.), в этом году региональные власти введут запрет на продажу алкоголя на сабантуях в отдельных районах Башкирии.

ГРАФИК ЗАПРЕТА НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ НА САБАНТУЯХ В БАШКИРИИ 2021 ПО РАЙОНАМ

Согласно установленному графику, начнутся праздники уже 4 июня – в этот день спиртное нельзя будет приобрести в Зилаирском районе.

5 июня продажа спиртного окажется под полным запретом в Бакалинском, Бурзянском, Благоварском, Буздякском, Благовещенском, Аургазинском, Альшеевском, Абзелиловском, Архангельском, Давлекановском, Дюртюлинском, Калтасинском, Зианчуринском, Кармаскалинском, Иглинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Татышлинском, Миякинском, Хайбуллинском, Нуримановском, Уфимском, Чишиминском, Чекмагушевском и Янаульском районах республики.

В день России 12 июня алкоголь нельзя будет приобрести в Бижбулякском, Бирском, Бураевском, Балтачевском, Белокатайском, Гафурийском, Аскинском, Дуванском, Караидельском, Ермекеевском, Кушнаренковском, Илишевском, Кигинском, Кугарчинском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Мишкинском, Салаватском, Федоровском, Мечетлинском и Туймазинском районах.

13 июня спиртное не продадут в Шаранском районе.

19 июня – в Белорецком, Белебеевском и Краснокамском районах.

26 июня продажу алкоголя запретят в Баймакском районе.

8 июля - в Учалинском.

Последний запрет на продажу алкоголя на сабантуях в Башкирии пройдет 10 июля – на этот раз в Ишимбайском районе.

В министерстве торговли республики сообщили, что за нарушения запрета на продажу алкоголя во время проведения сабантуев в Башкирии 2021 предусмотрены штрафы от 20 до 300 тысяч рублей.