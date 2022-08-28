1 сентября в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя

1 сентября в Башкирии будет действовать региональный запрет на продажу алкоголя. Торговые точки уже начали вывешивать соответствующие предупреждения. Фото: Рустем АХУНОВ

В четверг, 1 сентября, в Башкирии будет действовать региональный запрет на продажу алкоголя. Это связано с проведением Дня знаний. Торговые точки уже начали вывешивать соответствующие предупреждения.

«Сухой закон» распространяется только на магазины и супермаркеты – ресторанов, баров и кафе он не коснется.

Напомним, помимо 1 сентября, «безалкогольными» в Башкирии являются дни «Последних звонков» у школьников и сабантуев, а также День молодежи (27 июня) и частично – новогодние праздники. Ранее региональный парламент вынес инициативу о расширении запрета на продажу алкоголя по случаю Дня молодежи.