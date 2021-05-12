В Башкирии 22 мая в магазинах нельзя будет купить алкоголь

22 мая в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя. Это связано с проведением последнего звонка Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Башкирии 22 мая будет действовать запрет на продажу алкоголя - в этот день в республике пройдут праздничные мероприятия, посвященные «Последнему звонку» у выпускников школ. Об ограничении на реализацию спиртного напомнили в Минторговли региона.

– В соответствии со статьей 6.2 Закона Республики Башкортостан от 1 марта […] запрет коснется продажи алкогольной продукции в магазинах. На предприятия общественного питания ограничение не распространяется, – сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что нарушителям запрета на продажу алкоголя грозит штраф: для гражданских – от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей и конфискация продукции.

Напомним, «сухой закон» в Башкирии действует в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и на новогодних каникулах и в дни сабантуев.