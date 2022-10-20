Парламент Башкирии расширил запрет на продажу алкоголя в День молодежи

20 октября парламент Башкирии единогласно и в трех чтениях принял законопроект о расширении запрета на продажу алкоголя в День молодежи

Сегодня, 20 октября, парламент Башкирии единогласно и в трех чтениях принял законопроект о расширении запрета на продажу алкоголя в День молодежи. Со следующего года спиртное нельзя будет купить не только в фактическую дату праздника, 27 июня, но и в день, когда он будет отмечаться.

Ранее спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев говорил, что имеющийся «сухой закон» в День молодежи свою функцию не выполнял. Дата праздника выпадала на будний день, а муниципалитеты устраивали культурно-массовые мероприятия по этому случаю на выходных – когда запрет на продажу алкоголя уже не действовал.