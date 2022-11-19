Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов вошел в состав батальона им. Шаймуратова

Фото: vk.com/a.badranov

Сегодня, 19 ноября, вице-премьер Башкирии Азат Бадранов прибыл в зону специальной военной операции и вошел в состав батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях члена совета по правам человека при главе республики Ренат Хилажев.

В своей публикации Хилажев отметил, что отправиться в зону СВО в непростое для нее время – «поступок, заслуживающий уважения». Он пожелал Бадранову вернуться живым, здоровым и спо победой.

Напомним, Бадранов заявил о готовности отправиться на СВО в конце сентября. Уже в начале октября он прибыл на боевое слаживание. Ранее чиновник рассказал «КП-Уфа», почему решил стать добровольцем. Предполагается, что служить он будет в звании лейтенанта. На прошедшей недавно Прямой линии инициативность вице-премьера прокомментировал глава Башкирии. 10 ноября вице-премьер отбыл в зону специальной военной операции.