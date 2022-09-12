В сети появилось видео изнутри сгоревшего ТЦ «Меркурий» в Уфе

Пожар в первом корпусе ТЦ «Меркурий» вспыхнул вечером 9 сентября Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

В сети появилось видео из сгоревшего торгового центра «Меркурий» в Уфе. Запись сняла предпринимательца, у которой там был магазин.

На кадрах можно заметить, что большинство отделов ТЦ на третьем, последнем этаже буквально выгорели дотла. От большинства из них остался лишь металлический каркас. Только в единичных торговых точках каким-то чудом сохранились некоторые товары – например, платья и обувь в магазинах одежды.

– Вот это вот все наше. Это ужас, – говорит раздосадованная женщина за кадром, снимая пепелище. – Все выгорело дотла. Все.

Напомним, пожар в первом корпусе ТЦ «Меркурий» вспыхнул вечером 9 сентября. Предположительно, сначала возгорание возникло на третьем этаже, а затем перенеслось на крышу и соседнее здание комплекса. Спасатели полностью ликвидировали пожар спустя 36 часов. Погибших и пострадавших в инциденте не зарегистрировано.