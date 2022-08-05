ГИБДД Башкирии выявила более 30 нарушений на трассе, где погибла водитель и пострадали трое детей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 4 августа, ГИБДД Башкирии выявила ходе массвыох проверок водителей более 30 нарушений на трассе в Иглинском районе, где погибла водитель Lifan Solano и пострадали шесть человек. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Региональная дорожная полиция провела рейд на 1506 километре шоссе Самара-Уфа-Челябинск. Особо пристальное внимание уделялось пассажирским перевозкам. Правоохранители выявили 34 административных правонарушения. В общей сложности было проверено более 120 транспортных средств, среди них – 89 автобусов.

Напомним, 3 августа на трассе Самара-Уфа-Челябинск случился жуткий инцидент. По предварительным данным дорожной полиции, 52-летняя жительница Уфы за рулем Renault Kaptur сначала столкнулась с грузовиком MAN, а затем врезалась в Lifan Solano. В итоге погибла 35-летний водитель и пострадали шесть человек. ГИБДД Башкирии опубликовало видео, на котором запечатлен момент ДТП и его последствия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.