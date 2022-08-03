В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором пострадали три ребенка

Фото: МЧС по Башкирии

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла водитель и пострадали три ребенка. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГИБДД.

Уголовное дело было возбуждено правоохранителями по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

– Проводится комплекс следственных мероприятий, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, – заявило ведомство.

Напомним, жуткий инцидент случился вчера днем, 3 августа, на трассе Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным дорожной полиции, 52-летняя жительница Уфы за рулем Renault Kaptur сначала столкнулась с грузовиком MAN, а затем врезалась в Lifan Solano. В итоге погибла 35-летний водитель и пострадали шесть человек. Сегодня ГИБДД Башкирии опубликовало видео, на котором запечатлен момент ДТП и его последствия.