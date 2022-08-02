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Происшествия2 августа 2022 13:29

Под Уфой столкнулись Lifan Solano и Renault Kaptur: погибла женщина, еще четверых везут в больницу

Авария произошла в Иглинском районе
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

В Иглинском районе произошла авария, в котором погибла женщина, еще четверо получили серьезные травмы. Как сообщили в региональной Госавтоинспеции, ДТП произошло около 17.00 на 1546-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Там лоб в лоб столкнулись Lifan Solano и встречный Renault Kaptur. В итоге водительница Lifan от полученных травм скончалась на месте, еще четверым пассажирам, из которых двое дети, потребовалась медицинская помощь – сейчас их везут в больницу. Причины и обстоятельства смертельной аварии выясняются.

- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Подробности уточняются, - сообщил главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.