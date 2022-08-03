ГИБДД Башкирии показало видео ДТП, в котором погибла водитель и пострадали три ребенка

Фото: ГИБДД по Уфе

Появилось видео смертельной аварии в Башкирии, в которой погибла 35-летний водитель и пострадали шесть человек. Материалом поделился глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Инцидент случился вчера днем, 3 августа, на трассе Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным дорожной полиции. 52-летний жительница Уфы за рулем Renault Kaptur сначала столкнулась с грузовиком MAN, а затем врезалась в Lifan Solano.

В результате произошедшего 35-летняя водитель «Лифан» от полученных увечий скончалась прямо на месте ДТП. Травмы получили ее 12-летний сын и 10-летняя дочь, их госпитализировали.

– Водитель «Рено» и ее два пассажира, 35-летняя женщина и 15-летняя девочка также доставлены в медучреждение, – добавил Севастьянов.

По факту произошедшего в настоящее время специалисты проводят проверку.