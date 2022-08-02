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Происшествия2 августа 2022 17:01

Число пострадавших в смертельном ДТП в Иглинском районе Башкирии увеличилось до 6 человек

К расследованию обстоятельств аварии подключилась прокуратура
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: прокуратура РБ

Фото: прокуратура РБ

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование смертельной аварии, которая произошла сегодня на трассе в Иглинском районе. Напомним, там около 17.00 лоб в лоб столкнулись Renault Kaptur и Lifan Solano: последний от удара вынесло в кювет. В результате аварии на месте погибла водительница Lifan. Изначально сообщалась информация о 4 пострадавших, позже их число возросло до 6. Среди них дети от 8 до 15 лет – все они с травмами были доставлены в больницу.

- Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП. НА место происшествия выехал и.о. прокурора Иглинского района Тагир Аслаев, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.