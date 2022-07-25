Появился список погибших в ДТП с автобусом в Благоварском районе Башкирии

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Опубликован список погибших в страшном ДТП с автобусом в Благоварском районе Башкирии.

Первое сообщение о серьезной аварии на трассе М5 в Башкирии появилось около 11 часов утра по местному времени. В МВД республики сообщили, что на участке трасы рядом с селом Кашкалаши столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль дорожной службы. Известно, что водитель автобуса совершал рейс из Языково в Уфу, а дорожные наносили разметку на асфальт.

Телеканал РЕН-ТВ публикует список погибших в аварии с автобусом в Благоварском районе Башкирии.

Параманов Д. – 2002 года рождения

Валиуллина Р. – 2000 года рождения

Кабиров Р. – 1990 года рождения

Султанова В.– 1967 года рождения

Пажукова А. – 1965 года рождения

Бикмурзина С. – 1963 года рождения

Нам удалось поговорить с одним из выживших в аварии пассажиров. Мужчина ехал в задней части автобуса.