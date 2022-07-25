Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до 17 человек

фото: МЧС РБ

Число пострадавших пассажиров автобуса, который врезался в грузовик дорожных рабочих в Благоварском районе Башкирии увеличилось до 17 человек. Ранее сообщалось о 13 травмированных.

В региональном Минздраве рассказали, что сразу после аварии в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе были эвакуированы двое пострадавших детей с травмами средней степени тяжести. В городскую клиническую больницу №21 в башкирской столице госпитализировали четырех взрослых (трое со средней степени тяжести, один – с легкой).

В Языковскую центральную районную больницу доставили 11 человек, десятерых из них вскоре эвакуировали в Уфу. Четверых пациентов силами санавиации перевезли в РКБ имени Куватова (трое в тяжелом состоянии, один – в среднем), шестерых госпитализировала скорая помощь: их распределили в больницу скорой медицинской помощи ГКБ №21 и РКБ (все с травмами средней тяжести).

Напомним, крупная авария случилась около 11:00 25 июля. На 1413 километре трассы М5 рядом с селом Кашкалаши микроавтобус Ford Transit врезался в «КамАЗ», который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В салоне пассажирской машины, которая ехала из Языково в Уфу, находились около двадцати человек. Шестеро из них скончались на месте - вот список погибших. ДТП уже прокомментировал глава республики Радий Хабиров. «КП-Уфа» тем временем выяснила, кто осуществлял перевозку пассажиров.