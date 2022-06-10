В селе Башкирии из-за подъема реки на фоне сильных дождей подтопило два придомовых участка

фото: МЧС РБ

В башкирском селе Архангельское из-за подъема реки Аскын на фоне продолжительных сильных дождей утром 10 июня подтопило два придомовых участка. Об этом сообщил региональное МЧС.

– Произошло подтопление двух придомовых территорий по ул.Блюхера. В домах проживают пять человек, из них один ребенок, – передали в экстренном ведомстве.

Спасатели предложили жильцам эвакуироваться в пункт временного размещения, однако те отказались. В МЧС добавили, что подтопление жилым домам не грозит. ПО состоянию на 8:30 уровень воды во дворах составляла 8 сантиметров. Сейчас наблюдается динамика снижения ее уровня.

Напомним, только за первую неделю июня в Башкирии выпало от одной до двух месячных норм осадков. По данным синоптиков, причиной этого стал южный циклон с Каспийского моря. Аномальные дожди, которые продолжаются с прошлой недели, привели к затоплению улиц, дорог и участков в населенных пунктах. 8 июня синоптики предупредили о резком подъеме рек. Накануне сразу восемь районов республики отказались от проведения сабантуев 11 июня из-за неблагоприятной погоды.