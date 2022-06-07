Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на текущую неделю

В Башкирии на этой неделе сохранится дождливая погода Фото: из личного архива Виктора Фролова.

В Башкирии на этой неделе сохранится дождливая погода. Об этом в понедельник, 6 июня, предупредили синоптики Башгидромета.

Как пояснили специалисты, с 7 по 10 июня Башкирия окажется под влиянием южного циклона с Каспийского моря. Из-за этого по республике пройдут дожди, 7 июня местами они будут особенно сильными - в отдельных районах с грозами.

Интенсивные осадки будет сопровождать сильный ветер, его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +7, +12°. Днем столбики термометров покажут +13, +18° (в юго-восточных районах 7 июня потеплеет до +22°).