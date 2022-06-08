Ручьи вместо улиц и «уплывшие» грядки: на Башкирию обрушились аномальные дожди

Многие улицы превратились в настоящие моря и озера. Фото: соцсети

Наконец-то в Башкирию пришло долгожданное лето, вот только началось оно с неприятных погодных сюрпризов. Вместо жары и яркого солнца, отдыха на природе и открытия пляжного сезона в республику пришли грозы и проливные дожди: только за первую неделю июня уже выпала месячная норма осадков. И, судя по неутешительным прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в регионе в ближайшие дни. А всему виной южный циклон, который пришел в Башкирию со стороны Каспия. Более того, синоптики предупредили о резком подъеме уровней рек из-за нескончаемых дождей.

Настоящий ливневой апокалипсис накрыл Узытамак. Фото: соцсети

«ЗАКУПАЙТЕ БАЙДАРКИ»

Ненастная погода превратила Башкирию в настоящую Венецию: местные жители выкладывают в соцсетях затопленные улицы и огромные лужи, больше напоминающие озера.

Например, в Деме практически полностью затопило проезжую часть на Дагестанской улице. Машины, рискуя заглохнуть в любой момент, бороздят огромные лужи, а местные жители шутят, что и на море теперь выезжать не надо.

Местные жители шутят, что в пору покупать байдарки. Фото: соцсети

- Недаром же называется «Серебряный ручей». Закупайте байдарки, лето будет дождливым! – советует Дмитрий С.

- Ну вот, не зря резиновые сапоги купила, точно пригодятся, - отвечает ему Лепа М.

Перед дилеммой столкнулись и жители проспекта Октября – перед детским садом №89 разбитый асфальт превратился в непроходимое болото, так что довести детей до садика, не промочив ноги, теперь настоящий квест.

Родители не могут отвести детей в детский сад, не промочив ноги. Фото: соцсети

- Тротуары на подходе к садику и внутри самого садика в огромных ямах глубиной 5-7 см, в которых скапливается вода. Чтобы отвести детей в группу, приходится брать их на руки, и с ребенком на руках ловить равновесие на бордюрах, что весьма небезопасно, - возмущается Мила Н.

«ДОМА НЕ ОСТАЛОСЬ СУХОЙ ОБУВИ»

Аналогичная проблема на улицах Айской, Кирова и Революционной – дороги превратились в быстрые глубокие ручьи, пройти через которые, насквозь не промочив ноги, просто не получается.

- Дома уже не осталось сухой обуви, на улицу выйти невозможно, все затопило! Не работают ливневки или в чем проблема? – негодует Инга Н.

Жители Черниковки иронизируют, что подготовка к Дню города явно прошла мимо них, потому что разбитые затопленные дороги совершенно не волнуют чиновников.

Жители Черниковки жалуются на разбитые дороги, где в колдобинах собирается вода. Фото: соцсети

- Сколько лет нам еще жить с такими дорогами? Посмотрите, во что превратил их ливень? Нам что теперь тут – передвигаться вплавь? – интересуется Галина Ш.

Проливные дожди подтопили и поселок Зубово, что под Уфой. По словам местных жителей, из-за отсутствия ливневых канализацию вся территория поселка превратилась в одну огромную лужу. Причем такая проблема актуальна с весны до глубокой осени, но все жалобы жильцов поселка остаются без ответа.

- Микрорайон Радужный. Жители не могут попасть с улицы в дома, проезд на автомобилях тоже невозможен, так как лужи очень глубокие! Требуем принять срочные меры! – жалуется Ирина С.

«ГРЯДКИ СМЫЛО ПОТОКОМ ВОДЫ. ПРОЩАЙ, УРОЖАЙ»

Настоящий водный апокалипсис накрыл Бижбулякский район, где ливни практически полностью затопило деревни Алексеевку и Саитово. Местные жители выкладывают фотографии и видео, на которых улицы превратились в бурные потоки грязной воды, а огородные грядки скрылись под огромными лужами. Судя по записям с метеостанции Раевка, только за 7 последних часов выпало 38 мм осадков, что является месячной нормой для этого района.

В деревне Аитово улицы превратились в бурные грязные потоки. Фото: соцсети

- Выхожу во двор, а грядки просто смыло потоком воды. Прощай урожай! – печалится Альфия Р.

- Даже половодье после весны таких сюрпризов не преподносило. Если дожди продолжатся, то и дома унесет водой, - сокрушается Айрат И.

Какие уж тут грядки - все затопило. Фото: соцсети

Проблемы с урожаем беспокоят и жителей Давлеканово, где также всю ночь не прекращался ливень. Некоторые сельчане иронизируют, что «Бог прошлогодний долг возвращает», намекая на прошлое засушливое лето, когда неделями не выпадало ни капли осадков.

В Давлеканово автомобили бороздят затопленные дороги. Фото: соцсети

- Зря переживали весной, что воды не будет. Вон в огородах уже земля воду не впитывает, так и стоит в лунках, - пишет Екатерина А.

ЧТО ПО ПРОГНОЗАМ?

Судя по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, дождливая погода сохранится в Башкирии до выходных. Так, завтра во всех районах прогнозируются ливни, местами с грозами и даже градом. Во время урагана возможно усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду.

В выходные дожди также ожидаются, но уже утихнут, а местами проглянет солнце. Следующая неделя ожидается пасмурной, но без ливней и гроз. Впрочем, в любой момент прогноз погоды может поменяться, тем более что, по долгосрочным прогнозам, в июне в Башкирии количество осадков вообще не должно было превышать норму многолетних значений.