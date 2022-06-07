Циклон с Каспия накрыл Башкирию аномальными дождями

В первую неделю лета в Башкирии выпала месячная норма осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

В первую неделю лета в Башкирии выпала месячная норма осадков. Об этом 7 июня сообщил Башгидромет.

– «Южный» циклон с Каспия принес обильные грозовые дожди. В западных районах выпало от 21 до 38 мм за сутки, на метеостанции Раевка за 7 часов выпало 38 мм, – передали специалисты.

Выпадение месячного количества осадков зарегистрировали 19 метеостанций из 37, еще на десяти постах выпало от полутора до двух месячных норм. Как сегодня, так и завтра сильные дожди местами по республике сохранятся. Тем не менее все реки пока находятся в берегах.

Ранее «КП-Уфа» писала, что из-за сильного дождя в башкирской столице затопило одну из улиц.