Синоптики предупредили о резком подъеме рек в Башкирии на фоне аномальных дождей

Синоптики Башгидромета предупредили о резком подъеме рек в Башкирии на фоне нескончаемых дождей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Башгидромета предупредили о резком подъеме рек в Башкирии на фоне нескончаемых дождей. Об этом специалисты сообщили 8 июня.

– В период с 9 по 14 июня на малых степных и горных реках ожидаются резкие подъемы уровней воды и увеличение притока к гидротехническим сооружениям. В пониженных местах возможен выход на пойму* рек Юрюзань, Ай, Сим, Инзер, Лемезы и малых водотоков, – передали в республиканском гидрометцентре.

Напомним, только за первую неделю июня в Башкирии выпало от одной до двух месячных норм осадков. По данным синоптиков, причиной этого стал южный циклон с Каспийского моря. Аномальные дожди, которые продолжаются с прошлой недели, привели к подтоплению некоторых улиц в столице Башкирии Уфе.

*Пойма – часть речной долины, находящаяся выше русла и затопляемая во время паводков.