Уфа разместит 920 беженцев из ЛНР и ДНР

Уфа готовится принять беженцев из ЛНР и ДНР

В Уфе будет подготовлены пункты временного размещения для 920 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом на оперативном совещании в мэрии 22 февраля сообщил начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров.

– Подготовлены к развертыванию и проверены пункты временного размещения общей вместимостью 370 человек. Сегодня еще будут подготовлены пункты на 550 человек. В данный момент идет обследование этих двух пунктов. Сейчас решаются вопросы по организации питания, продовольственного, медицинского, транспортного, бытового и транспортного обеспечения пребывающих граждан. – передал чиновник.

Уфа примет почти половину прибывающих в Башкирию беженцев из ДНР и ЛНР. Всего в республику приедут порядка двух тысяч эвакуированных граждан: их разместят в общежитиях и санаториях. О решении принять вынужденных переселенцев 19 февраля объявил руководитель региона Радий Хабиров. Тех, кто выступает против помощи беженцам, он назвал «моральными недоумками». Президент России тем временем подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.