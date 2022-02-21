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Общество21 февраля 2022 8:56

Хабиров назвал «моральными недоумками» противников помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Он сказал, что смотрит на таких людей «с жалостью и иронией»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «моральными недоумками» тех, кто выступает против помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 21 февраля.

– Когда мы обозначили решение принять беженцев, мы получили общественную поддержку. Огромное количество людей начали высказывать свою личную готовность принять этих людей. Это, я считаю, в лучших традициях жителей нашей республики. – сказал Хабиров. – Я хочу поблагодарить тех наших жителей, которые проявили по-настоящему большое доброе сердце и ответственность. Очень приятно. Хотя моральных недоумков тоже много встречается, но их меньшинство. Мы на них смотрим с жалостью и иронией.

Напомним, 19 февраля Радий Хабиров заявил о готовности Башкирии принять эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Завтра, 22 февраля, республика примет оттуда около 2 тыс. человек мирного населения – женщин, пожилых людей и детей.