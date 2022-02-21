Башкирия примет порядка 2 000 беженцев из ЛНР и ДНР

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Башкирия примет около двух тысяч беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики рассказал Радий Хабиров.

– Мы развернули пункты временного содержания. Порядка двух тысяч человек к нам может прибыть, и это случится скорее всего завтра уже. Это мирное гражданское население: женщины пожилые люди и дети, – заявил руководитель региона.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров заявил в эту субботу о готовности республики принять у себя на территории эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Глава региона также рассказал, что некоторые жители Башкирии уже откликнулись с предложениями предоставить кров и помощь беженцам.