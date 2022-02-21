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Общество21 февраля 2022 12:12

Башкирия разместит 2 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР в 13 санаториях и общежитиях

Один из пунктов находится в Стерлитамакском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Санаторий-профилакторий «Ольховка»

фото: vk.com // Санаторий-профилакторий «Ольховка»

Две тысячи беженцев из ДНИ и ЛНР, которые завтра, 22 февраля, прибудут в Башкирию, временно разместят в 13 санаториях и общежитиях по всей республике. Об этом на профильном совещании, которое провел премьер регионального правительства Андрей Назаров, сообщил министр здравоохранения Максим Забелин – он возглавляет оперативный штаб по эвакуации граждан.

«КП-Уфа» в Минздраве отметили, что список пунктов временного размещения еще окончательно не сформирован. Тем не менее сейчас известно, что одно из убежищ подготовлено в Стерлитамакском районе – в подведомственном Башкирской содовой компании санатории-профилактории. Вероятнее всего, речь идет о лечебнице «Ольховке», которая является структурным подразделением БСК.

Напомним, 19 февраля Радий Хабиров заявил о готовности Башкирии принять эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Сегодня на оперативном совещании он сказал, что все, кто против помощи беженцам, – «моральные недоумки».