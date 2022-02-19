Радий Хабиров заявил о готовности Башкирии принять эвакуированных жителей ЛНР и ДНР

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о готовности республики принять у себя на территории эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Об этом руководитель региона сообщил на своей личной странице в социальных сетях.

– Жители Луганской и Донецкой республик – родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике, – заявил Хабиров.

По словам главы Башкирии, в регионе уже создан оперативный штаб по эвакуации. Его возглавил премьер-министр правительства республики Максим Забелин.

Радий Хабиров также добавил, что некоторые жители Башкирии уже откликнулись с предложениями предоставить кров и помощь беженцам.

Напомним, главы ЛНР и ДНР объявили массовую эвакуацию граждан республик. Сообщается, что из Донецкой народной республики в Россию эвакуировали уже около 6,6 тысяч жителей, из них 2436 детей. Кроме централизованной эвакуации населения на автобусах и личным автотранспортом, эвакуация осуществляется и железнодорожным транспортом.