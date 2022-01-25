У экс-замначальника МРЭО ГИБДД Башкирии конфискуют имущество на 10 млн рублей

У замначальника МРЭО ГИБДД конфискуют имущество

У подследственного экс-замначальника МРЭО ГИБДД Айдара Гиндуллина по решению Уфимского районного суда конфискуют трехкомнатную квартиру и девять машин. С него также взыщут 4,3 млн рублей в счет стоимости 14 проданных автомобилей. Об этом сегодня, 25 января, сообщила региональная прокуратура. Как пояснили в надзорном ведомстве, ни Гиндуллин, ни ответчики, на которых оформлялось имущество, не предоставили суду доказательства законности своих доходов.

– В пользу государства обращена трехкомнатная квартира в Уфе, 9 транспортных средств, в том числе автомобили Toyota RAV4 и KIA Sorento PRIME, общей стоимостью более 10 млн руб. Кроме того, с ответчика взыскана стоимость ранее реализованных 14 автотранспортных средств в размере 4,3 млн руб. – передали в прокуратуре.

Напомним, сейчас против Гиндуллина расследуется уголовное дело о получении взяток за продажу водительских прав. Он уволен с должности замначальника МРЭО ГИБДД по отрицательным основаниям. Его бывший руководитель – Ильдус Шайбаков – до сих пор находится в федеральном розыске. Его подозревают в организации преступного сообщества из семи человек.