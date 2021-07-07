У экс-заместителя «золотого гаишника» из Уфы нашли квартиры и 36 машин

Пока все подозреваемые находятся под следствием, в их домах проводятся проверки и выясняются весьма неожиданные моменты

История с уфимским «золотым гаишником» и его подчиненными продолжается. Пока Ильдус Шайбаков по-прежнему находится в розыске, на этот раз отличился его экс-заместитель Айдар Гиндуллин. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, у бывшего заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Башкирии в ходе проверки обнаружились во владении две квартиры, два просторных земельных участка, коттедж и нежилое строение в элитном поселке под Уфой, а также 36 транспортных средств. И хотя бывший высокопоставленный полицейский подсуетился и записал все имущество на ближайших родственников, ни они, ни сам Гиндуллин не смогли объяснить, на какие доходы была приобретены все эти богатства. Общая стоимость движимого и недвижимого имущества при оценке составила около 24 млн рублей.

- Прокуратура республики в судебном порядке потребовала взыскать в доход государства имущество, приобретенное на неустановленные доходы. В целях обеспечения иска прокуратура одновременно направила в суд заявление о наложении ареста на указанное имущество, - отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, что сам Айдар Гиндуллин и еще четверо его подчиненных в марте 2021 засветились в громком скандале: сотрудников МРЭО ГИБДД задержали по подозрению в получении взяток. По версии следствия, на протяжении нескольких лет они выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи необходимых экзаменов за материальное вознаграждение.

– В период с 2017 по 2020 год подозреваемые получали через посредников взятки за оказание содействия в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тыс. рублей – в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества, – уточняли тогда в региональном Следкоме.

В МВД Башкирии также провели служебную проверку, по результатам которой все сотрудники ГИБДД были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Позже по решению суда все они были отправлены в следственный изолятор на время следствия.

ДО СИХ ПОР НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ

Тем временем экс-начальник МРЭО ГИБДД Башкирии, прославившийся тем, что прикупил себе роскоши – коттеджи и дорогие иномарки – на 44 млн рублей, до сих пор находится в розыске. Еще в конце мая Ильдус Шайбаков сел в свою белую «Шкоду Кодиак» и уехал в неизвестном направлении. Вполне вероятно, что Шайбаков скрывается от следствия, ведь сейчас в отношении него возбуждены сразу два уголовных дела, связанных со взяточничеством.

Шайбаков до сих пор находится в розыске. Фото: скрин ГТРК "Башкортостан"

- Сотрудники полиции продолжают розыск бывшего сотрудника ГИБДД, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, что высокопоставленного полицейского также ранее уволили из органов за проступок, порочащий честь мундира, а прокуратура через суд добивается того, чтобы изъять квартиры и машины в пользу государства.