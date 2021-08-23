«Золотого гаишника» из Уфы подозревают в организации преступного сообщества - всего в нем семь человек

Сам Ильдус Шайбаков по-прежнему находится в розыске. Фото: ГТРК "Башкортостан"

У уфимского «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова, у которого ранее обнаружили прикупленной на незаконные доходы роскоши почти на 44 млн рублей, кажется, новые проблемы. Экс-начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии подозревается в организации преступной банды, куда также входит его бывший заместитель Айдар Гиндуллин, а также пять бывших сотрудников МРЭО ГИБДД, которых задержали в марте по подозрению в получении взяток. В отношении экс-гаишников уже возбудили уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

ЭКЗАМЕНЫ НА ПРАВА В «ОБЛЕГЧЕННОМ» ВАРИАНТЕ

Как удалось выяснить следователям, вся это громкая история тянется еще с 2016 года, когда Ильдус Шайбаков (будучи на тот момент еще всего лишь заместителем того же отдела) смекнул, что если выдавать водительские удостоверения без сдачи экзамена за «вознаграждение», можно неплохо разбогатеть. В одиночку действовать было неудобно, поэтому полицейский договорился еще с 6 гаишниками, отвечавшими за каждую стадию процедуры получения водительского удостоверения. Они отвечали за оформление сделки и прием документов от тех, кто хотел получить права без экзаменов, и их посредников. Нет, формально экзамены все же сдавать было нужно, но в «облегченном» варианте: «теорию» - без фактической проверки знаний ПДД, вождение на автодроме и в городе – без проверки навыков управления машиной. Сумма «вознаграждения» варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей – в зависимости от категории транспортного средства.

Действовала группа четко и слаженно вплоть до марта 2021 года, пока на них не вышли следователи и сотрудники службы собственной безопасности МВД по Башкирии. Тогда все участники группировки были уволены со службы по отрицательным мотивам.

- В настоящее время установлена причастность подозреваемых не менее чем к 33 фактам получения взяток. Кроме того, возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей, - уточнили в региональном Следкоме.

Сейчас пятеро фигурантов уголовного дела находятся под стражей, еще один – под домашним арестом, а вот сам Ильдус Шайбаков уже второй месяц находится в бегах, скрываясь от следствия, и где он может находиться в данный момент – никому не известно.

ДОМА И ВНЕДОРОЖНИКИ, ЗАПИСАННЫЕ НА РОДСТВЕННИКОВ

Напомним, что история «золотого гаишника» прогремела еще в начале апреля 2021 года, когда в ходе прокурорской проверки у Ильдуса Шайбакова во владении обнаружили три внушительных офиса, просторную квартиру, загородный коттедж, а также два дорогих внедорожника. Общая стоимость имущества превысила 44 млн рублей. Чтобы отвести от себя подозрения, предприимчивый экс-экзаменатор ГИБДД оформил все движимое и недвижимое имущество на своих близких родственников. Вот только во время прокурорской проверки, ни родственники, ни сам служащий происхождение таких внушительных доходов объяснить не смогли. Сам Шайбаков в интервью с журналистами пытался оправдаться и заявил, что все приобретено исключительно честным путем, но когда «запахло жареным», то есть стало известно о возбуждении уголовного дела, экс-полицейский бросился в бега.

У его экс-заместителя Айдара Гиндуллина при проверке обнаружились тоже внушительные богатства – две квартиры, два просторных земельных участка, коттедж и нежилое строение в поселке под Уфой, а также 36 транспортных средств. И хотя бывший высокопоставленный полицейский подсуетился и записал все имущество на ближайших родственников, ни они, ни сам Гиндуллин не смогли объяснить, на какие доходы была приобретены все эти богатства стоимостью около 24 млн рублей. На все имущество по требованию региональной прокуратуры был наложен арест, а также надзорное ведомство намерено взыскать его в пользу государства.