Уфимского «золотого гаишника», у которого нашли роскоши на 44 млн, неожиданно объявили в розыск

Именно на этой белой "Школе" и скрылся Шайбаков. Фото: скрин ГТРК "Башкортостан"

Неожиданно разворачиваются события вокруг уфимского «золотого гаишника», у которого во время проверки обнаружились дома, квартиры и дорогие внедорожники на общую сумму более 44 млн рублей. Еще недавно экс-начальник МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдус Шайбаков показывал журналистам свое «скромное жилище» (двухэтажный загородный особняк на участке в 9 соток – Ред.) и жаловался, что его незаслуженно обвиняют в «мелком взяточничестве», а сейчас неожиданно пропал. Бывшего высокопоставленного полицейского объявили в розыск. Уточняется, что Ильдус Шайбаков уехал на своей белой «Шкоде Кодиак» и может передвигаться именно на этой машине.

Информацию о пропаже Шайбакова подтвердили и в МВД по Башкирии.

- Сотрудники полиции ведут розыск бывшего сотрудника ГИБДД, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Ранее он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ПОДАРЕННЫЙ НОЖ?

Напомним, что Ильдус Шайбаков прославился на всю республику после громкого скандала, когда во время прокурорской проверки у него обнаружились три внушительных офиса общей площадью более 700 метров, загородный дом с земельным участком под Уфой, а также два дорогих внедорожника. Все движимое и недвижимое имущество Шайбаков записал на детей и на тещу, но это его не спасло. Поскольку ни сам полицейский, ни его родственники не смогли подтвердить источники доходов, позволяющих прикупить дома и машины на 44 млн рублей, прокуратура через суд намерена изъять имущество в пользу государства.

Кстати, а вот из органов с позором Ильдуса Шайбакова выгнали вовсе не за незадекларированное имущество. Напомним, что еще в октябре 2020 года во время служебной проверки выяснилось, что Шайбаков вносил ложные сведения в акты техосмотра автомобилей без их фактического осмотра, а также в незаконной перерегистрации автомобиля без согласия его собственника. Шайбаков был возмущен таким решением и даже пытался оспорить его в суде, но бесполезно. Также в отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество - ему подарили нож. Тем более выглядит странным, что человек, уверяющий, что все эти судебные разбирательства – ошибка, станет скрываться от следствия.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.