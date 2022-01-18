На месте снесенного «А-Кафе» в Уфе все еще могут построить высотный дом

Здание "А-Кафе" было снесено 6 ноября Фото: Рустем АХУНОВ

На месте снесенного в прошлом году «А-Кафе» в Уфе все-таки могут построить 27-этажный дом с парковкой на 184 места. Собственник участка площадью 6,7 тыс. квадратных метров сохранил за собой право возвести высотку до 2024 года – разрешение от городской администрации все еще действует. Об этом сегодня, 18 января, сообщило издание UfaTime.ru.

В конце 2021 года против строительства дома на площадке бывшего «А-Кафе» выступила прокуратура. В ведомстве заявили, что в 2019 году собственник земли незаконно перевел его вид использования на «многоэтажную многоквартирную жилую застройку». В адрес мэра Уфы Сергея Грекова было внесено представление с требованием устранить нарушение.

Вопреки протесту прокуратуры, разработка проекта жилого дома на месте демонтированного здания продолжается. На днях документацию одобрила госэкспертиза. В самой администрации города заявили, что прокурор в своем представлении не требовал отозвать разрешение на строительство, а просил устранить нарушения федерального закона при оформлении документации. Тем не менее в релизе ведомства от 30 ноября четко написано: «Прокуратура г. Уфы требует отозвать разрешение на строительство многоэтажного жилого дома».

Напомним, здание «А-кафе» в Уфе снесли 6 ноября. Спустя несколько дней мэр Уфы Сергей Греков заверил, что на месте бывшего клуба не будет никаких высоток.