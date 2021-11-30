Прокуратура требует отозвать разрешение на строительство высотки на месте снесенного «А-Кафе»

Здание "А-Кафе" незадолго до сноса Фото: Рустем АХУНОВ

Прокуратура Уфы потребовала от мэрии города отозвать разрешение на строительство высотного дома на месте снесенного «А-Кафе». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– В 2019 году собственник земельного участка […] без получения разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка, требующего проведения общественных обсуждений, незаконно перевел вид использования участка с «развлечение и общественное питание» на «многоэтажная многоквартирная жилая застройка», – озвучила материалы проверки прокуратура.

Чиновники уфимской администрации, как следует из разбирательства, не обжаловали эти действия. Напротив, власти выдали градостроительный план, предусматривающий возможность размещения на месте «А-Кафе» многоквартирного дома и разрешение на строительство 27-этажной высотки. Проект также включает 184 машиноместа на прилегающей территории, использование которой разрешено исключительно для размещения элементов благоустройства – например, озеленения, малых архитектурных форм, декоративного устройства.

Прокуратура внесла в адрес мэра Уфы Сергея Грекова «принять меры к устранению нарушений законодательства.

Напомним, здание «А-кафе» в Уфе снесли 6 ноября. Бывший владелец заведения Владимир Глухов скончался в 2014 году от остановки сердца. После его смерти заведение преследовала череда судебных исков о банкротстве, пока кафе не прекратило свою деятельность. 19 ноября мэр Греков пообещал, что на месте «А-кафе» не будет никаких высоток.