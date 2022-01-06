Башкирия получит из федерального бюджета 1,1 млрд рублей на центр спортивной борьбы

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Правительство России направит Башкирии 1,1 млрд рублей на строительство международного центра спортивной борьбы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Республика получит деньги из федерального бюджета в течение 2022-2024 годов: 300 млн – в 2022 и 2023 и еще 500 млн – в 2024-м.

– В [центре спортивной борьбы] планируется открыть школу спортивной борьбы и проводить соревнования общероссийского и международного уровня. Центр заработает в 2024 году, – следует из сообщения на сайте правительства России.

Строительство Центра спортивной борьбы приурочено к юбилею башкирской столицы – в 2024 году она отметит 450-летие. Согласно порталу госзакупок, стоимость объекта площадью 30 тыс. кв. м. превысит 5 млрд рублей. Старт строительству сооружения в микрорайоне Глумилино был дан еще в 2019 году, однако из-за пандемии COVID-19 работы пришлось отложить.